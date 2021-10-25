Video olayı zanlıları hakkında 3’er gün ek tutukluluk kararı verildi

Başbakan Ersan Saner’le ilgili sosyal medyada yayılan video olayıyla ilgili tutuklanan 5 zanlı bugün yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlıların tutukluluk sürelerini 3’er gün daha uzattı.

Sosyal medya üzerinden yayılan Başbakan Ersan Saner’le ilgili video olayında tutuklanan 5 zanlı 3’er günlük tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından, yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede savunma ve iddia makamı dinlendi. Mahkemede polis tarafından olayla ilgili soruşturmayla ilgili geniş bilgi verildi.

Polis, tahkikatın devam ettiğine ve araştırmanın sürdüğüne işaret ederek, zanlıların tutukluluk süresinin 8’er gün uzatılmasını talep etti. Polisin talebine 4 zanlı avukatı itiraz etti. Gazimağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Serden de tarafları dinledikten sonra zanlılar hakkında 3’er gün ek tutukluluk kararı verdi.

BRTK