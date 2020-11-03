Viyana'da terör saldırısı!

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın şehir merkezinde ateş açıldığı ve olayda yaralananlar olduğu açıklandı. Viyana Emniyet Müdürlüğü, saldırıda en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü ve aralarında polis memurlarının da olduğu ağır yaralılar bulunduğunu açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, olayı "iğrenç bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Viyana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırganların sayısının birden fazla olduğu ve uzun namlulu silahlar kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda altı noktanın hedef alındığı vurgulandı.

Avusturya kamu yayıncısı ORF'nin muhabiri, yedisi ağır olmak üzere en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, halen devam etmekte olduğunu ve geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

Avusturyalı yetkililer, halktan evlerinden kalmalarını ve sokağa çıkmamalarını istedi.

Viyana Emniyet Müdürlüğü, birinci Viyana olarak adlandırılan şehir merkezine her türlü toplu taşıma seferinin durdurulduğunu açıkladı.

Avusturya basınında yer alan haberlerde, ilk silah seslerinin Scwedenplatz bölgesindeki bir sinagogun civarından geldiği bildirildi.

Görgü tanığı: Otele sokulduk

BBC Türkçe'ye konuşan üniversite öğrencisi bir Türkiye vatandaşı, polis tarafından şehir merkezindeki Hyatt oteline sokulduklarını anlattı:

"Merkeze yakın bir kafede oturuyorduk. Birkaç polis aracı geçti. Üstünden biraz vakit geçtikten sonra bir polis içeri geçmemizi söyledi. Bu cafe Hyatt Otel'in kafesiymiş. İçeri geçtik, lobisinde bekliyorduk. Ben polislerle konuşarak ikinci kata çıktım, odaların olduğu kattayım. Bilgi verilmiyor. Fotoğraf ve video paylaşmamamız istendi."

Deutsch, saldırı anında sinagogun kapalı olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe