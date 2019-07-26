VİZE SÜRESİ DOLDU ÇIKIŞ YAPAMADI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; KKTC’de genelinde yapılan “Suçla Operasyonel Mücadele Denetimleri” kapsamında, ülkede 1 yıldır kaçak olarak kalan Pakistan uyruklu Muhammad Naveed, Akdoğan’da tespit edilerek tutuklandı.

KKTC’de genelinde yapılan “Suçla Operasyonel Mücadele Denetimleri” kapsamında, ülkede 1 yıldır kaçak olarak kalan Pakistan uyruklu Muhammad Naveed, önceki gün Akdoğan’da tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandı. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Naveed aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Vize süresi doldu, ülkeden çıkış yapmadı

Meselenin tahkikat memuru İsmet Pekri, zanlı Muhammad Naveed’in 24 Temmuz 2019 tarihinde Akdoğan’da yapılan kimlik kontrolünde tespit edildiğini söyledi. Yapılan kontrollerde zanlı Muhammad Naveed’in 15 Haziran 2018 tarihinde adaya 30 günlük vize alarak giriş yaptığı ve 15 Temmuz 2018 tarihinde muhaceret izninin bitmesine rağmen yurt dışına çıkış yapmayarak KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten Pekri, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Pekri, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Muhammad Naveed’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.