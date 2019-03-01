Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk iki hikayesi ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın vizyon tarihi belli oldu.

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği 'Karakomik Filmler', 4 filmden oluşan bir seri. Birbirinden bağımsız senaryolara sahip olan filmlerin ilki; ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’. Tek bir seansta ve tek biletle gösterime girecek iki film, iki farklı ve özgün senaryoya sahip olacak. Vizyon tarihi ertelenen ve merakla beklenen filmler 18 Ekim 2019’da seyirciyle buluşacak.

'Kaçamak'; 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur’un tatile çıkan 4 arkadaşı

canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor. Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.

‘2 Arada’ filminde seyirci Ayzek’in macerasına ortak olacak. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği filmde; Cem Yılmaz, Ayzek karakterini canlandırıyor. ‘2 Arada’ filminde Cem Yılmaz’ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran rol alıyor.