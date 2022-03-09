Vladimir Putin'in kızı olduğu düşünülen Luiza Rozova gelen kötü yorumlar üzerine İnstagram hesabını kapattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Svetlana Krivonogikh ile yaşadığı yasak aşk sonrası dünyaya geldiği tahmin edilen Luiza Rozova, gelen kötü yorumlar üzerine İnstagram hesabını kapattı.

St. Petersburg'da yaşayan ve Vladimir Putin'in kızı olduğu düşünülen Rozova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana çok sayıda sosyal medya kullanıcısından hakaret içeren yorumlar alıyordu. Instagram'da 84 bin takipçisi olan Luiza, önce gizliye aldığı hesabını daha sonra kalıcı olarak sildi.

KÖTÜ YORUMLARIN HEDEFİYDİ

Paylaşımlarının altına katilin kızı, baban bir psikopat, umarım ölürsün gibi yorumlar alan Luiza Rozova, kötü yorumlara daha fazla dayanamayarak Instagram hesabını kalıcı olarak sildi. Luiza, Rusya'nın en zengin kadınlarından biri olan, Svetlana Krivonogikh'in kızı olan Luiza, babasının Putin olduğu iddialarına hiçbir zaman yanıt vermedi.

PUTİN'E BENZERLİĞİNE VURGU YAPILDI

Yorumların bir kısmında ise Luiza'nın, Putin'e çok benzediğine yer verildi. Bir kullanıcı, Luiza'ya "Fare gibi sığınakta mı oturuyorsunuz?" yazarken, bir diğeri de "Katilin, savaş suçlusunun, psikopatın ve uyuşturucu bağımlısının kızı" dedi. Bazı kullanıcılar da genç kızın fotoğraflarına Ukrayna bayrağına atıfta bulunan emojiler bıraktı.

PUTIN'İN DİLLERE DESTAN YASAK AŞKI

Rus basınına göre Putin ile Svetlana Krivonogikh'in ilişkileri 90'lı yılların sonunda başladı. O dönem St. Petersburg'ta yaşayan Krivonogikh üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu. Lyudmila Putina ile evli olan Rusya lideri Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başında bulunuyordu. İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmese de, ilerleyen yıllarda Svetlana bir milyonere dönüştü.

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