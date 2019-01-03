Volkan Demirel özür diledi!

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, basın toplantısı düzenledi. Kadro dışı bırakıldıktan 3 ay sonra basının karşısına çıkan ve konuşma sırasında zor anlar yaşayan Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi.

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı kabus gibi noktalayan Fenerbahçe’de, sezon başında teknik ekip ve idarecilerle tartıştığı için kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Ligin ilk yarısının büyük bir bölümünü takımdan ayrı geçiren 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, düzenlediği basın toplantısında Başkan Ali Koç ve tartışma yaşadığı Asbaşkan Semih Özsoy’dan özür diledi.

Koç ile dün bir görüşme gerçekleştiren ve özür dileyen Volkan Demirel’in, takımın Antalya’daki devre arası kampına katılacağı öğrenildi.

Öte yandan konuşma sırasında tecrübeli file bekçisinin gözlerinin doldu ve konuşmakta zorluk çekti.

İşte Volkan Demirel’in açıklamaları;

İŞTE VOLKAN DEMİREL’İN AÇIKLAMALARI:

”Kalben ve ruhen Fenerbahçe’yi hissedenler için Fenerbahçe’yi yukarıya taşımak zorundayız. Ben de bundan sonra belki bulunduğum belki de bulunmadığım yerde elimden geleni yapacağım. Geriyi konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'yi bu noktadan çıkarmak gerekiyor. Kendi adıma yaptığım konuşmalar, kırgınlıklar var. Bunun için özür diliyorum. Bu geçen süreçte yaşananlarla beraber konuşmalar var, yaşananlar var bunlar artık geride kaldı.”

“BAŞKANIMI ÇOK SEVİYORUM, O DA BENİ SEVİYOR”

“Önümüze bakıp Fenerbahçe’yi olduğu yerden çıkarmamız gerekiyor. Kendi adıma yaptığım hatalar ve yanlışlar var. Başkanımı çok seviyorum, o da beni seviyor. Başkanımızdan, asbaşkanımızdan ve takım arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Hiçbir yazılı metine bağlı konuşmam, duygularıyla konuşan bir insanım. Kırdığım tüm insanlardan özür diliyorum. Başta başkanım olmak üzere… Kırmış olduğum insanlar olabilir, sizlerin huzurunda onlardan da özür diliyorum. Ben her zaman Fenerbahçe için varım, olmaya devam edeceğim.”

Volkan Demirel kısa tuttuğu basın toplantısını soru almadan tamamlayıp basın mensuplarına teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Sezona büyük hayal kırıklığı ile başlayan Fenerbahçe’de formsuz oldukları ve takımın durumuna aldırış etmedikleri gerekçesiyle Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakılmıştı.

Bu iki futbolcunun dışında yaklaşık 17 senedir Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel’in de kadro dışı bırakılması sarı lacivertli camiada deprem etkisi yaratmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV’deki “Camiaya Sesleniş” programında Volkan Demirel’in neden kadro dışı bırakıldığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

İşte Ali Koç’un Volkan Demirel’in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yaptığı o açıklamalar;

“TAKIMA YARDIMCI OLMASINI BEKLİYORDUM”

“Bence Volkan’daki durum. Çok yaşanan bir durum. Çok iyi bir Fenerbahçelidir ve bilinçli olarak Fenerbahçe’ye zarar vermek istemez ama bilinç altı olarak yeni ekip, yeni kadro ve yakın olduğu isimlerin ayrılmasıyla ister istemez etkilendiğini düşünüyorum. Ailecek görüştüğü insanların ayrılması belki kaleye başka birisinin düşünülmesi… Volkan, Fenerbahçe için ölüp – biten birisi… Dolayısıyla bunları yaşadık. Kayseri maçı sonrası o da konuştu ve ‘Takım olamadık, gruplaşmalar var’ diye belirtti. Volkan’ın sözleşmesini uzatırken ekip ruhuna, takım olmaya bunlar için takıma yardımcı olmasını bekliyordum. Tersini yaptı demiyorum ama sen ne yaptın, kaynaştırdın mı? Yemeğe çıkardın mı? Sportif direktöre bir şeyler belirttin mi? Hayır yapmadı. Bu sene farklı bir düzen var Samandıra’da idmanlar, yemekler, dinlenmeler sonrasında oyuncular odasına gidiyor. Kaptanların burada devreye girip oyuncuları kaynaştırması gerekirdi.”

“VOLKAN BANA SAYGISIZLIK YAPTI”

“Oyun sistemi, oyuncularla ilgili düşüncelerini belirtti. Senin düşüncelerin olmuyorsa, ‘Küstüm ben oynamıyorum’ durumu olmamalı. Volkan Demirel, Erwin Koeman üstüne yürümüş. Biz Samandıra’ya gittik, el sıkışmışlar ama… 6 Türk futbolcumuz, eskileri bir araya getirdik ve yöneticilerle konuştuk. Dertleşip sohbet ederken, Volkan benim kabul edemeyeceğim bir şekilde, tartışmalara girdi. Bana bir nebze saygısızlık yaptı sonra başkan vekiline büyük saygısızlık yaptı. O işi uzattı, kes dedik uzattı. Sesini yükseltti, daha fazla detay vermeyeceğim. Başkan ve başkan vekiline böyle bir saygısızlık yapan futbolcunun biz yokken Samandıra’da neler yapabileceğini düşündüm. Burada gördüğüm Volkan’ın yaptığı disiplinsizlik, yönetim kurulu seviyesinde saygısızlık. Özür dilemesini beklerken onu da yapmadı.”