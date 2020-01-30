Vücudu temizleyen şifa deposu besin...

Doğal bir mucize olarak adlandırılan ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Glutatyon' nedir? Glutatyon, önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleyen bir antioksidandır. Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyonun vücutta azalmasıyla birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir" diyerek Glutatyon ile ilgili bilgiler verdi.

Doğal bir mucize olarak adlandırılan ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Glutatyon' nedir? Glutatyon, önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleyen bir antioksidandır. Vücudu temizleyen ve hücreleri koruyan glutatyonun vücutta azalmasıyla birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir" diyerek Glutatyon ile ilgili bilgiler verdi.

Glutatyon, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteri ve archaea'da bir antioksidandır. Glutatyon, serbest radikaller, peroksit, lipit peroksit ve ağır metaller gibi reaktif oksijen türlerinin neden olduğu önemli hücresel bileşenlere zarar gelmesini önleme yeteneğine sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirirken bedende biriken ağır metallerin, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor, paslanma ve iltihaplanmanın önüne geçiyor. Normal koşullarda vücudun ürettiği doğal bir antioksidan. Ancak zamanla glutatyon rezervi yetmemeye başlıyor" diye konuştu.

GLUTATYON HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Yaş, beslenme, sigara ve alkol gibi nedenlere bağlı olarak vücutta azalmaya başlayan glutatyonun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Buğra Buyrukçu, "Aksi halde kendini temizleyemeyen vücut yaşlanmaya, organlar fonksiyonlarını yerine getirememeye ve kalp damar hastalıkları, demans, kanser gibi birçok ciddi hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor.

Vücutta azalan glutatyonun takviyesi için elbette beslenme önemli ancak yeterli olmayabiliyor. Yine de glutatyon üretimini tetiklemek için soğan, sarımsak ve lahana tüketmek gerekiyor. Glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofradan eksik etmemek veya B12 takviyesi çok işe yarıyor" dedi.