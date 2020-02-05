Vücudunuz alarm veriyor! İç çamaşırında...

İç çamaşırında aralıklı olarak karşılaştığınız bir kan lekesi mevcutsa, vücudunuz yolladığı sinyallerle sizi uyarıyor olabilir. Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü, makatta görülen kanamaların anorektal hastalıklarla birlikte diğer rahatsızlıkların da bir göstergesi olabileceğinden bahsetti.

"Makattan gelen kanama tuvalet kâğıdında, kişinin iç çamaşırında veyahut dışkıyla beraber gözlemlenebilir. Bilinenin aksine, makattan gelen kanamalar toplumda oldukça yaygın görülen şikayetler arasındadır. Geçiştirilmesi ya da kendi kendine geçmesinin beklenmesi büyük bir ihmali ve artan sağlık problemlerini beraberinde getirebilir.”

Op. Dr. Yasir Gözü, makatta olan kanamaların çeşitlerine göre kişide yaratabileceği rahatsızlık hakkında bilgi verdi. Makatta görülen kanamaların dikkate alınmasını ve muhakkak bir proktoloji uzmanına danışılması gerektiğinin de altını çizdi.

“NEDENİ HEMOROİD, ANAL FİSSÜR HATTA KANSER OLABİLİR!”

Op. Dr. Yasir Gözü, rektal kanamaların nedeninin büyük çoğunluğunun hemoroid ya da anal fissür rahatsızlığına ait olduğunu belirtti lakin çok nadir de olsa kolorektal kanserlerin de bir belirtisi olabileceğine değindi.

Makatta kanama nedeniyle her yıl yaklaşık 100 kişiden neredeyse 6’sı tedavi olmak için bir doktor kontrolüne başvurmaktadır. Öyle ki makatta gerçekleşen kanamaların; anal apse, irritabl bağırsak sendromu, kalın bağırsak polipleri gibi birçok hastalığı da işaret edebildiği ortaya çıkmıştır.

Makatta meydana gelen kanamaların birçok farklı biçimde hastaların karşısına çıkabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Yasir Gözü, genellikle makatta kanama ile birlikte hastada ağrının da seyretmesinin anal fissür rahatsızlığını ifade ederken, yanma hissi ile gelen rektal kanamanın ise yine genel anlamda hemoroid rahatsızlığının sinyalini oluşturabileceğinden bahsetti.

“Dışkılama esnasında fark edilebilen “damlama” şekli ile tarif edilen makatta kanama ise, özellikle ileri evre denilen 3. veya 4. evre hemoroidin varlığını dışa vuruyor olabilir.”

Op. Dr. Yasir Gözü, özellikle gaitada gözlemlenebilen ve çizgi şeklinde fark edilen kanamanın hemoroid rahatsızlığına işaret edebildiği gibi rektal kanserlerin de bir belirtisi olabileceğini hatırlatarak, hastaların muhakkak uzman bir proktoloji doktorundan yardım almaları gerektiğine değindi.”

“ZAMAN HER ŞEYİN İLACI OLAMAYABİLİYOR”

Konu sağlık olduğunda ne yazık ki zaman, bir ilaç görevini üstlenemiyor. Aksine zamana bırakılan ve tedavi edilmeyen hastalıklar ilerleyerek hastaların daha kötü zamanlar yaşamasına sebebiyet verebiliyor. Özellikle makat hastalıklarında tedaviler, hastalar tarafından daha sık geciktirilebiliyor.

Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü, makatta görülen kanamaların oldukça ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu belirterek, kanamalara sebebiyet verebilen hemoroid, anal fissür, anal apse gibi hastalıkların ameliyatsız lazerli yöntemler ile hastalar için en hızlı ve konforlu bir şekilde tedavi edilebildiğinin de müjdesini verdi.