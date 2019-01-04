VÜCUDUNUZ O SAATLER DAHA ÇABUK İYİLEŞİYOR!

İşte hastalanma ve yaralanma saatleri

Hastalanma ve yaralanma saatleri, vücudun iyileşme sürecinde rol oynuyor. Gece oluşan yanık yarası ile gündüz oluşanın iyileşme süresi bile fark ediyor

Vücudun biyolojik saatini anlamak, hastalıkların tedavisinde de belirleyici oluyor. Çünkü, bazı ilaçlar en iyi etkiyi gece, bazıları da gündüz veriyor.

İşte zamanlamanın beden sağlığındaki önemi:

-Virüsler, gece daha rahat bölünüp çoğalıyor.

-Alerjik reaksiyonlar en çok 22.00-00.00 arasında şiddetleniyor.

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-Eklem ağrıları gündüz daha şiddetli yaşanıyor.

-Gece oluşan deri yaraları, ciltteki yenilenme hücrelerinin çalışma saatlerinden dolayı, gündüz oluşan yaralara göre daha hızlı iyileşiyor.

-Zayıflama sürecinde kalori saymak yeterli olmuyor. Gece uykusu almadan ve gün ışığından yeterli faydalanmadan sonuç almak zorlaşıyor.

-Prematüre bebekleri 12 saat doğal gün ışığı, 12 saat de karanlık ortamda tutmak, gelişimlerini tamamlama süreçlerini hızlandırıyor.

-Özellikle kalp ve damar hastalıkları kliniklerinde parlak ışıklar hastaları yoruyor. Loş ışık kullanılması, artık tedavinin bir parçası kabul ediliyor.

-Tansiyon ilaçları akşam alındığında, yüzde 60 daha iyi etki uyandırıyor.

-Grip aşısı sabah 9.00-11.00 arasında vurulduğunda, vücudun aldığı antikor gücü, bu saatlerden 6 saat sonra vurulan aşıya göre 4 kat daha fazla oluyor.