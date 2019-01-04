VÜCUT İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK!

ALP: Alkalen Fosfataz nedir? ALP yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Karaciğerde üretilen ve hayati önem taşıyan bir enzim olan ALP: Alkalen Fosfataz hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… ALP yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte cevaplar…

Hücre zarında bulunan bir enzim olan alkalin fosfataz, çeşitli faktörlere bağlı olarak yükselebilir ve ya düşebilir. Peki, ALP yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… ALP: Alkalen Fosfataz nedir?

ALP: ALKALEN FOSFATAZ NEDİR?

Alkalen fosfataz, insanda vücut dokularında bulunan doğal bir proteindir. Yetişkin ve sağlıklı bir kişideki Alkalen Fosfataz'ın yarısı karaciğerden diğer yarısı ise kemikten meydana gelir. Vücuttaki proteinlerin parçalanmasında yardımcı olan Alkalen Fosfataz, normal kişilerde genellikle karaciğer başta olmak üzere, kemiklerde, bağırsaklarda ve böbreklerde yapılmaktadır. Ancak hamile kadınlarda Alkalen Fosfataz, plasentada yapılır.

Normal alkalen fosfataz değerleri;

Yetişkinler için normal seviyeler: 25-100 U/L

Çocuklar için normal seviyeler: 350 U/L' den düşük

ALP YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

ALP (Alkalen Fosfataz) kemikler, bağırsaklar, böbrekler ve hamile kadınlarda plasenta tarafından üretilebilir. Alkalen fosfataz yüksekliği bu organların herhangi birinde sorun olabileceği anlamına gelir.

ALP yüksekliğinin nedenleri;

– Sigara ve tütün kullanımı

– Kalp krizi

– Bağırsak iltihaplanması

– Zona gibi ciddi enfeksiyonlar

– Eklem iltihabı

– Sarkodoz

– Kemik kanseri

– Paget hastalığı

– Kemik yumuşaması ve raşitizm

– Kemik kırılması

– Kemik metastazı

– Renal osteodistrofi

– Kemik büyümesi sırasında kemik osteoklatı aktivitesinde artış

– Hamilelik

– Testis kanseri gibi diğer kanser çeşitleri

– Kolestaz, çok az veya hiç safra sıvısı üretilmemesi veya safra kanallarının tıkanması

– Hepatit hastalığı

– Kontrol edilmeyen şeker hastalığı

– Antibiyotik, antiepileptik, antidepresan ve iltihap önleyici ilaçların aşırı kullanımı

– Doğum kontrol haplarının aşırı kullanımı

– Aşırı alkol tüketimi

– Hipertiroid veya paratiroid bezinin fazla çalışması

– Miyokardinal veya akciğer enfarktüsü

– Sindirim sistemi iltihapları

ALP DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

ALP düşüklüğü, yüksekliğin aksine herhangi bir sorun olarak değerlendirilmez. Uygun olmayan diyet ve besin değeri düşük yiyecek seçimi B6 vitamini, folik asit, C vitamini, fosfor ve çinko yetersizliğine sebep olarak alkalen fosfataz düşüklüğüne yol açar. Alkalen Fosfataz değerlerinin normal değerlerin altında çıkmasının hiçbir anlamı ve zararı yoktur.

ALP düşüklüğünün nedenleri;

– Kansızlık

– Tiroid hormonu yetersizliği

– Fosfat değerinin düşük olması

– B12, çinko, magnezyum eksikliği

– Beslenme bozuklukları

– Çölyak hastalığı

– C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen skorbüt hastalığı

– D ve B vitaminin vücuda fazla alınması

– Persiniyöz anemi

– Menapoz dönemlerinde uygulanan östrojen tedavileri