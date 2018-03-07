VÜCUTLARINDAN SAÇMA ÇIKTI!

Ülkemizde sorumsuzca devam eden kuş katliamlarından bu kez 3 Gigsi nasibini aldı. Duyarlı vatandaşlar tarafından Taşkent Doğa Parkı’na ulaştırılan kuşlardan, Meriç köyünden alınan 2 kuşun vücutlarında saçma bulunurken, Mağusa’dan gelen kuşun ise tüy yapısında bozukluk meydana geldiği belirlendi. Popülasyonları oldukça azalan bu kuşların ne amaçla vurulduğu bilinmiyor.

Bakıma alındılar

Taşkent Doğa Parkı yetkilileri, merkezlerine ulaştırılan 3 Gigsinin de bakıma alındığını ve gerekli tedavilerine başlandığını belirtti. Taşkent Doğa Parkı tarafından bu konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2 gün içerisinde merkezime ulaşan 3 adet Gigsinin çekilen röntgenleriyle sağlık durumları netlik kazandı. Bu kuşlardan ikisinin röntgen sonuçlarında ise av tüfeğinden çıkan saçmalar dikkat çekti.

Duyarlı vatandaşlar Özden Eminoğlu, Veteriner Doktor Tayfun Çanakcı ve Tuğçer Babutsali’nin Gigsileri fark eder etmez 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na yapmış oldukları çağrılar neticesinde merkezimizce teslim alınan bu yırtıcı kuşlar, avlanılması yasak olmasına karşın ne yazık ki doğa teröristlerinin hedefindeydiler.

Bu kuşlar içerisinde Mağusa Maraş bölgesinden alınan Gigsinin kanadında herhangi bir kırığa rastlanmamış olması yüzlerimizi güldürdü. Kuşun tüy yapısında bir takım bozulmaların olduğu, bu bozulmalar giderilene dek merkezimiz bünyesinde bakımı yapılarak güçlenmesinin sağlanmasına karar verildi.

Meriç köyünden alınan diğer iki Gigside ise av tüfeğinden çıkan saçmalara bağlı olarak oluşan kırıklar endişe verici. Kırıklar için hali hazırda uygulanan bandaj tedavisinin yanı sıra antibiyotik tedavisine de başlanan bu kuşların, yeniden gökyüzüne kanat çırpıp çırpamayacağı ise tedavinin ardından başlayacak rehabilitasyon süreci ile netlik kazanacak.