Vücutta aşırı ağrı ve kaşıntıyla kendini gösteriyor!

İmpetigo nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi…

Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes bakterilerinin neden olduğu ve sıcak ve nemli havalarda daha sık görülen impetigo hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... İmpetigo nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi...

Sıklıkla 2-5 yaş arasındaki çocuklarda görülen impetigo çok bulaşıcı bir deri enfeksiyonudur. Burun, ağız ve kulak çevresinde küçük, sarı renkli, kabuklu kabarcıkların olası belirtileri arasında olan impetigo nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

İMPETİGO NEDİR?

Çocuklarda en sık görülen, staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes bakterilerinin neden olduğu yaygın ve bulaşıcı bir cilt enfeksiyonudur. Impetigo genellikle yüzde, özellikle çocuğun burnu ve ağzı çevresinde, ellerde ve ayaklarda kırmızı yaralar şeklinde görünür. Eğer impetigo stafilokok bakterisinden kaynaklanıyorsa (büllöz impetigo) enfeksiyon, içi berrak sıvıyla dolu kabarcıklara neden olabilir. Bunlar kolayca açılabilir ve bal rengi kabukları olan, parlak bir açık yara ortaya çıkarırlar.

Eğer impetigo streptokok bakterilerden kaynaklanıyorsa (büllöz olmayan) genellikle sıvı dolu kabarcıklar olmaz. Ancak kabuklanmaların üzerinde daha büyük yaralar ve ülserleşmeler görülebilir. Parmaklar, kıyafetler ve havlu ile vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Kaşıntı ve ağrılar genellikle hafiftir.

İMPETİGO TÜRLERİ

İki ana impetigo türü vardır: Büllöz olmayan ve büllöz.

– Büllöz olmayan impetigo veya impetigo contagiosa

İmpetigo vakalarının yaklaşık yüzde 70’i bu türdendir. Küçük kırmızı kabarcıklar ağız ve burun çevresinde veya bazen ekstremitelerde görülür. Kabarcıklar kısa süre sonra patlar ve sıvı ya da irin sızdırarak kalın, sarımsı-kahverengi altın renginde kabuklar oluşur. Kabuklar kurudukça, genellikle iz bırakmadan iyileşen kırmızı bir iz bırakırlar.

Yaralar ağrılı olmamasına rağmen, çok kaşıntılı olabilir. Enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine ve diğer insanlara yayılmasını önlemek için yaralara dokunmamak veya çizilmelerini önlemek önemlidir.

– Büllöz impetigo

Büllöz impetigo, cilt tabakasını hedef alan bir tür toksin salgılayan belirli bir Staphylococcus aureus suşu tarafından oluşur. Genelde 2 yaşın altındaki bebekleri etkiler.

Gövde, bacaklar ve kollarda orta ila büyük boyutlu sıvı dolu kabarcıklar görülür. Kabarcığın etrafındaki deri kırmızı ve kaşıntılı, ancak ağrılı değildir. Hızla yayılırlar ve sonunda patlayarak sarı bir kabuk bırakırlar. Kabuk normalde iz bırakmadan iyileşir. Kabarcıklar ağrılı değildir, ancak çok kaşıntılı olabilirler. Hastalar yaraya dokunmamaya veya çizmemeye çalışmalıdır.

İMPETİGO NEDENLERİ

Hastalık genellikle Staphylococcus aureus adı verilen bir

bakteri tarafından oluşturulur. Küçük sıyrıklar gibi deri

bütünlüğünün bozulduğu durumlarda bakteriler kolaylıkla çoğalır. Sıcak ve nemli havalarda daha sık görülür. Hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler arasında yüksek ısı, fazla nem, kötü hijyen ve deri travmaları yer almaktadır.

ÖNLEME

Cildi temiz tutmak sağlıklı kalmanın en iyi yoludur. Kesikleri, sıyrıkları, böcek ısırıklarını ve diğer yaraları hemen yıkamak önemlidir.

İmpetigo’nun başkalarına yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için:

– Etkilenen bölgeleri hafif sabunlu ılık suyla yıkayın ve ardından hafifçe gazlı bezle örtün.

– Virüs bulaşmış bir insanın kıyafetlerini, çarşaflarını ve havlularını her gün yıkayın ve bunları ailenizdeki başkalarıyla paylaşmayın.

– Antibiyotik merhem sürerken eldiven giyin ve ellerinizi daha sonra iyice yıkayın.

– Çizilmeyi önlemek için virüslü bir çocuğun tırnaklarını kısa kesin.

– Ellerinizi sık sık yıkayın.

– Doktorunuz bulaşıcı olmadığını söyleyene kadar çocuğunuzu evde tutun.

İMPETİGO TEDAVİSİ

Tedavi impetigo tipine ve semptomların ciddiyetine bağlıdır.

Enfeksiyon hafifse doktor sadece cildi temiz tutmayı önerebilir. Tedavide yerel antibakteriyel kremlerin uygulanması önerilir. Çok fazla lezyonun ve ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi

bulguların bulunması durumunda ağızdan antibiyotikler de verilebilmektedir.