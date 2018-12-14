VÜCUTTAKİ EN ÖNEMLİ ENZİMLERDEN BİRİ!

Lipaz (LPS) nedir? Lipaz yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

Tüm enzimler önemlidir, ancak sindirim söz konusu olduğunda, üç ana enzim diğerlerinin üzerinde durmaktadır. Bunlar, karbonhidratları parçalamaya yardımcı olan amilazlar, proteinleri yıkmaya yardımcı olan proteaz ve yağları yıkmaya yardımcı olan lipaz. Peki, lipaz (LPS) nedir? Lipaz yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Pankreasınız lipaz adı verilen bir enzim yapar. Yemek yediğinizde, sindirim sisteminize lipaz verilir. Lipaz, bağırsaklarınızın yediğiniz yiyeceklerdeki yağları parçalamasına yardımcı olur. Peki, Lipaz yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Bilinmesi gereken her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

LİPAZ (LPS) NEDİR?

Lipaz, yağ sindirimine katılan bir enzimdir. Vücut, enzimin bir dizi alt tipini içerir, ancak “lipaz” terimi genellikle pankreatik lipaz anlamına gelir. Pankreas, karnınızın hemen arkasında bulunan bir organdır. Rolü, diyet yağlarının belirli bileşenlerini parçalamaktır. Lipaz, duodenumdaki gastrointestinal sisteme boşaltan bir kanal aracılığıyla pankreastan salgılanır. Bu nedenle, midede kısmen sindirilmiş olan gıdalar üzerinde etkilidir.

Kanda lipaz düzeylerinin test edilmesi, pankreas hastalıklarının teşhisinde ve organın işlevinin değerlendirilmesinde yararlı olabilir.

Lipazın normal değer aralığı litrede 10 – 140 birimdir (U/L). Farklı birimle ölçülürse 0.17 – 2.3 mckat/L olur.

Bu değerler farklı laboratuvarlarda bir miktar farklılık gösterebilir. Bunun nedeni ise farklı ölçüm birimleri kullanıyor olmasından kaynaklanabilir.

LİPAZ YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Tek başına lipaz yüksekliği yüksekliği pankreası etkileyen bir sorun oluğu anlamına gelebilir. Okunan lipaz değeri pankreastaki hastalığın ciddiyeti hakkında kesin bilgi vermez. Lipaz yüksekliği bazı diğer sindirim sistemi sorunlarının olduğu anlamına da gelebilir.

Lipaz yüksekliğinin nedenleri ise şunlardır:

– Safra kesesi enfeksiyonu

– Pankreas kanseri

– Böbrek yetmezliği

– Obezite

– Trigliserid yüksekliği

– Bazı mide hastalıkları

– Çölyak hastalığı

– Siroz

– Akut pankreatit

LİPAZ DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Önemli ölçüde düşük lipaz seviyeleri, lipaz üreten pankreatik hücrelere kalıcı hasarı ortaya çıkarabilir. Bu, kronik pankreatit veya kistik fibroz gibi uzun süreli bozukluklardan kaynaklanabilir.

Lipaz düşüklüğünün nedenleri de aşağıdakiler olabilir:

– Genetik (kalıtsal) faktörler

– Kistik fibroz: Mukus, ter ve sindirim sıvıları üreten hücreleri etkileyerek salgıların kalınlaşmasına neden olan genetik bir hastalık