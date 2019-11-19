Vücuttaki yaraları ve iltihapları iyileştiriyor!

"Aloe verayı bu zamana kadar hep bir jel olarak tanıdık ve cilde olan faydalarını konuştuk. Peki aloe vera suyunu daha önce duydunuz mu? Aloe vera suyunun faydaları neler? Aloe vera suyu nasıl hazırlanır? İşte aloe vera suyu içmek için 5 sebep…"

Aloe vera suyu, aloe vera bitkisi kullanılarak elde edilen bir çeşit meyve suyu olarak adlandırılır. Tropikal iklimde yetişen bir bitki olan aloe verayı evinizde de yetiştirebilirsiniz. Aloe veranın jel denen özü, pek çok cilt bakım ürününün bileşeninde yer alır. Cilt için sayısız faydası olan bu bitkinin suyu, vücuda da çok fazla yarar sağlıyor.

Aloe vera suyu içmek için 5 sebep

1. Sindirime iyi gelir

Doğru miktarda tüketilen aloe vera suyu, sindirim sisteminde meydana gelen pek çok sorunu çözüyor. Özellikle kabızlığa iyi gelen aloe vera suyu, bağırsak bakterilerini teşvik ederek, sindirimi düzene sokuyor.

2. İltihap azaltıcı ve önleyicidir

Aloe vera suyu, tıpkı jeli gibi cilt üzerindeki yaraları ve iltihapları tedavi ediyor. Aynı zamanda kronik iltihap hastalıkları olan kişilerin de aloe vera suyu içmesi öneriliyor. Aloe vera suyu, anti-enflamatuvar özelliği sayesinde eklem ağrılarına da iyi geliyor.

3. Ağız sağlığını güçlendirir

Yukarıda bahsettiğimiz iltihap önleyici özellikleri sayesinde aloe vera suyu, dişler ve diş etlerindeki sorunlara da iyi geliyor. Aloe vera suyu, ağızdaki bakterileri yok ediyor, kötü koku oluşumunu engelliyor.

4. Kilo vermeye yardımcı olur

Aloe vera suyu, doğal bir arındırıcı görevi görüyor. Bu sayede vücutta toksinlerin atılmasını sağlıyor ve kilo verme sürecine yardımcı oluyor. Öte yandan yapılan araştırmalar, aloe vera suyunun vücuda detoks etkisi yaptığını da ortaya koydu.

5. Kolesterolü dengeler, kan şekerini kontrol eder

İyi kolesterol seviyesini artıran aloe vera suyu aynı zamanda yüksek trigliserid seviyesini de düşürüyor. İltihap önleyici özelliği sayesinde damarların sertleşmesini önlüyor ve kan basıncı seviyesini kontrol ediyor.

Aloe vera suyu aynı zamanda dengesiz kan şekeri sorunu yaşayanlara da yardım ediyor. Şekerin kanda birikmesine engel oluyor ve şekeri kontrol altında tutuyor.

Aloe vera suyu nasıl hazırlanır?

1 adet aloe vera yaprağını kesin ve içindeki jeli çıkartın. Jelin içine 1/2 su bardağı su koyun ve blender ile iyice karıştırın. Blender ile karıştırdığınız aloe vera jelini süzgeçten geçirin. İçmeden önce, tatlandırmak için bal ilave edebilirsiniz.

Aloe vera çok sık kullanılan bir bitki olmadığı için alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu sebeple aloe vera suyunu içmeye başlamadan önce bir uzmandan onay almayı unutmayın. Öte yandan bu suyu günde 1 bardaktan fazla tüketmeyin. Aloe vera suyunu tek başına tüketebileceğiniz gibi smoothielere de ekleyebilirsiniz.