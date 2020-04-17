Vudalı:Covid-19 hastalığı yeni bir hastalık olduğu için tanı, tedavi ve izlem için doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç var

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), COVID-19 hastalığının yeni bir hastalık olması sebebi ile, tanı, tedavi ve izlem için doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç olduğunu kaydetti ve bundan dolayı KKTC’de ‘COVID-19 Rehberi Bilim Kurulu Çalışması’ rehberi temel alınarak, tanı, tedavi ve izlem önerilerine uyulduğunu ifade etti.

KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Y. Vudalı, rehberin T.C. Sağlık Bakanlığı adına bilim hocaları tarafından sürekli olarak DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellendiğini vurgulayarak, yeni gelişmelerin COVID-19 sağlık hizmeti veren meslektaşları tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Vudalı, Covid -19 hastalığıyla ilgili bilgi verdiği açıklamasında şunları aktardı:

“Bilindiği üzere 31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni (zatüre) vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019- nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiş, virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir”.