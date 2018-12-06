VUNİ PALACE OTEL'DE BÜYÜK HASAR!

Yoğun yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Girne’de Vuni Palace Otel’de de büyük hasar var.

Oteldeki bazı araçlar sürüklendi, ağaçlar devrildi, ortaya üzücü manzaralar çıktı.

Otel yetkililerinden Hasan Oskar, henüz hasar tespiti yapamadıklarını ancak binaların büyük hasar gördüğünü söyledi. Oskar, yetkililerin içinde bulundukları olumsuz durumla ilgilenmesini beklediklerini de ifade etti.