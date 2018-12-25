VURULDUĞU NOKTAYA DEFNEDİLDİ

Küçük Kaymaklı’da şehit adilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan kayıp şehit Hüseyin Ruso bugün askeri törenle defnedildi.

Ruso için ilk önce Küçük Kaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ruso, cenaze namazının ardından Küçük Kaymaklı’da şehit edildiği noktada toprağa verildi.

Kaymaklı Direnişi sırasında 25 Aralık 1963’te şehit düşen Hüseyin Ruso, için ilk önce Küçük Kaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, namaz öncesinde şehitlerin Türk toplumu için canlarını feda ettiklerini söyledi.

Atalay, şehitlere duyulan minnet borcunu ifade etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Hüseyin Ruso’nun cenazesi Bakanlar Kurulu’nun şehitliğe dönüştürülmesine karar verdiği, Küçük Kaymaklı’da vurulduğu noktaya götürüldü.

Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkan Yardımcı Zorlu Töre, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı Kuderet Özersay, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, bazı kurum ve dernek temsilcileri, Şehit Hüseyin Ruso ortaokulundan bir grup öğrenci, askeri erkan ve ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan törende Ruso’nun tabutunda sarılı olan bayrak Şehit Hüseyin Ruso’nun ablası Meryem Ruso Paralik’e takdim edildi.

Şehit Hüseyin Ruso, daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.