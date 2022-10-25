WhatsApp çöktü! Bazı mesajlar "tek tıkta" kalıyor, bazı mesajlar ise hiç gitmiyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp bu sabah 10.00 itibarıyla çöktü. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söyledi. Bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini ifade ederken yaşanan olay kısa sürede Twitter gündemine oturdu.

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün saat 10.00'da çöktü.

MESAJLAR TEK TIK OLMASINA RAĞMEN KARŞI TARAFA GÖNDERİLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp'ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların tek tıkta kaldığını fakat buna rağmen bazı mesajların karşı tarafa gittiğini aktardı.

WHATSAPP WEB UYGULAMASINDA BAĞLANTI SORUNU

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.