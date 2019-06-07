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WhatsApp çöktü mü

WhatsApp çöktü mü

WhatsApp’da iletişim sorunu...

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“WhatsApp çöktü mü?” milyonlarca kullanıcı bu sorunun cevabını Google üzerinden araştırıyor. iPhone ve android telefon kullanıcıları şuanda WhatsApp’tan iletişim kuramıyor. WhatsApp konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Dünyanın en çok popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Mesaj göndermek isteyenler mesajının gönderilmediğini görüyor ve “Bağlanıyor” uyarısı ile karşılaşıyor. WhatsApp konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

 

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