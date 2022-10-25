WhatsApp düzeldi

Sohbet uygulaması olan WhatsApp, mesajların gönderilememesi sorunuyla gündemde.

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı çöktü mü sorununu yanıtını arıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp uygulaması servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını, Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Whatsapp uygulamasında yaşanan kesintiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını, Türkiye'deki kullanıcıların da bu durumdan kısmen etkilendiğini belirten Sayan, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve medya dağıtım servislerinin (OTT) hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz." ifadelerini kullandı.

WHATSAPP DÜZELDİ

WhatsApp, yaklaşık bir saat boyunca kullanılamaz durumda kaldı.

Odatv.com