WhatsApp için karanlık dönem başlıyor! Son aşamaya gelindi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için uzun süredir beklenen bir özellik nihayet hayata geçiyor. Karanlık modun aktif olmasıyla birlikte hem iOS, hem de Android cihazlarda uygulama isteğe bağlı olarak kararacak.

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp, hala çok önemli bir eksiğe sahip. Android ve iOS platformlarının her ikisinde de 'Karanlık Mod' seçeneği sunmayan WhatsApp, gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde son hazırlıklarını yapıyor.

WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getiriyor. Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, aylar önce de Twitter'ın Karanlık Mod özelliğini de benzer şekilde duyurmuştu.

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği gece modu hakkında ise şimdilik şirket yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim. Peki gece modu ne işe yarayacak?

Bu mod arayüzü özellikle OLED / AMOLED ekranlı telefonlar için çok daha az enerji harcar hale getiriyor. Aynı zamanda karanlık ortamdan mesajlaşmayı da kolaylaştıran koyu arayüz modu, bu görevini en iyi şekilde tamamen siyah seçeneğiyle sunuyor.