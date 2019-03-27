WhatsApp kararmaya başladı!

Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod şimdi de WhatsApp'a geliyor. Merakla beklenen özellik ilk olarak Android Beta uygulamasına eklendi.

Son dönemde birçok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod, kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Bir süredir WhatsApp'a söz konusu özelliğin geleceği konuşuluyordu, Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk adımını Android Beta sürümüne karanlık mod ekleyerek attı.

Uzun bir zamandır WhatsApp'a gelmesi beklenen gece modu özelliği geceleri gözleri yormaması ve cihazın pil ömrünü uzatmasından dolayı sıkça tercih ediliyor. WhatsApp, Android Beta uygulamasına karanlık mod özelliğini getirince kullanıcılarını heyecanlandırdı. Yavaş yavaş tüm sosyal platformlarda gördüğümüz bu özellik yakında WhatsApp içinde yayınlanacak.

Android 2.19.82 beta sürümünde yayınlanan gece modu henüz yalnızca ayarlar menüsünde kullanılabiliyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra tüm WhatsApp kullanıcıları karanlık mod özelliğinden yararlanabilecek.