WhatsApp ve Instagram’ın adları değişiyor!

Sosyal medya öncülerinden Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştiriyor.

Yaklaşık 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, şimdi de yeni bir güncelleme ile değil isim değişikliği ile gündemde.

Çünkü Facebook, bünyesinde bulundurduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’ın adını değiştirme kararı aldı.

Karar çerçevesinde iki platformun yeni adları “Facebook'tan Instagram” ve “Facebook'tan WhatsApp” olacak.

Facebook, daha az skandal yaşamış Instagram ve Whatsapp'a ismini ekleyerek markanın imajını kurtarmaya çalışacak.