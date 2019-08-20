WhatsApp Web’e yeni özellikler geliyor!

Milyonlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Web yeni özellikleriyle gündeme geldi.

WhatsApp Web, WhatsApp’ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan, WhatsApp’ın kendisi tarafından sunulan bir hizmet. WhatsApp, 2015’in başından bu yana bilgisayarınızdan da kullanılabiliyor. Bu sayede çalışırken bilgisayarınızı bırakıp, telefonunuzun küçük klavyesinde yazı yazmak zorunda kalmıyorsunuz.

WhatsApp Web, Albümler ve Gruplandırılmış Çıkartmalar dahil olmak üzere PC’nizde kullandığınız WhatsApp Web için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

İlk özellik, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliğiyle ilgili. WhatsApp sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcılarına sunacak.

İkinci özellikte fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebiliyor.