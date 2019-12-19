WhatsApp'ı kullanılamaz hale getiren mesaja dikkat!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta ortaya çıkan bir hata, gönderilen bir mesajın uygulamayı tamamen çökertmesine neden oluyor. Siber güvenlik yazılımı üreticisi Check Point, konuyla ilgili paylaştığı raporda WhatsApp'ın söz konusu açık nedeniyle kullanıcıları savunmasız bıtaktığına dikkat çekildi.

WhatsApp'ta kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Güvenlik yazılımı servisi Check Point, bir grup sohbetinde tek bir mesajla herkesin WhatsApp uygulamasını çökertmenin mümkün olduğunu söyledi. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Bunun gerçekleşmesi için öncelikle WhatsApp web arayüzünün kullanılması gerekiyor. Bu esnada web tarayıcısının geliştirici panelini açması gerekiyor. Buradan "tüm grup üyeleri için bir çökme döngüsü" oluşturmak mümkün oluyor. Bu sorun, sadece uygulamayı kaldırıp, tekrar yükleyerek çözülebiliyor. Saldırı sonrasında gruba geri dönmek mümkün olmuyor ve tüm sohbet geçmişi siliniyor.

WhatsApp, buna benzer bir sorunu da geçen yıl yaşamıştı. FakeApp denilen güvenlik açığı, grup sohbetlerinde yazılanların değiştirilmesine ve mesajların farklı şekilde görünmesine neden oluyordu.

WhatsApp'tan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmış değil.