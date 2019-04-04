WhatsApp'ta bu yılın başında konuşulmaya başlanan özellik aktif oldu. WhatsApp Grupları için bir süredir test sürecinde olan davetiye özelliği kullanıma açıldı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bir dönem sona erdi. istenmeyen gruplara kişinin izni olmadan eklenebiliyor olması WhatsApp’ın en büyük sıkıntılarından biriydi. Yeni özellik ile WhatsApp bu sıkıntıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu özellikten önce kullanıcılar telefon numaralarının bilinmesi durumunda herhangi bir gruba dahil edilebiliyordu. Artık kullanıcılar gruplara otomatik olarak eklenemeyecek.

DAVETİYE ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Yeni WhatsApp güncellemesi sayesinde kullanıcılar gruplar için üç seçeneğe sahip olacak. Herkes, Kişilerim ve Hiç kimse seçeneklerinden birini seçen kullanıcılar, kimlerin onları gruplara ekleyip ekleyemeyeceğine karar verebilecek.

Herkes seçeneği ile birlikte herkes sizi bir gruba ekleyebilir. Kişilerim seçeneği ise yalnızca rehberinizdeki kişilerin sizi gruplara eklemesine izin verir. Hiç kimse'yi seçtiğiniz zaman ise biri sizi gruplara eklediğinde onaylama ya da reddetme seçeneğine sahip olursunuz.

Hiç kimse seçeneğiyle sizi gruba eklemek isteyen kişiden özel olarak bir davetiye alırsınız. Bu davetiyeyi onaylamak için üç gün süreye sahip olursunuz.

Bu ayarlara erişmek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

WhatsApp'a girdikten sonra Hesap > Gizlilik > Gruplar yönlendirmesini takip edin.

Yeni başlayan bu özellik yakında dünya çapındaki tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşacak.