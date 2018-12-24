WhatsApp'ta yeni dönem!

WhatsApp geçtiğimiz yılbaşı iOS kullanıcılarına sunduğu özelliği Android kullanıcıları için de açtı. Artık YouTube videolar WhatsApp üzerinden izlenebilecek.

WhatsApp Web için resim içinde resim özelliği aktif hale geldi. Yeni özellik ile Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden paylaştığınız videolar, WhatsApp’tan çıkmadan oynatılabiliyor. Windows Phone için ise henüz bu özellik gelmedi.