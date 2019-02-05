WhatsApp’tan iPhone’lar için müjdeli haber!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan gelen son haber iPhone kullanıcılarını sevindirecek. WhatsApp, iOS uygulamasını yeni özellikler ile güncelledi.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp iPhone kullanıcıları için yaptığı güncelleme ile gündemde.

Uygulamanın iOS versiyonunu güncelleyen WhatsApp’ın bu adımı sayesinde iPhone kullanıcıları uygulamayı Touch ID veya Face ID ile şifreleyebilecekler.

Peki bu özelliği aktif hale getirmek için ne yapmanız lazım. İşte adım adım atmanız gereken adımlar…

1- İlk olarak Ayarlar > Hesap > Gizlilik adımlarını izleyin.

2- Daha sonra, karşınıza çıkan Ekran Kilidi seçeneğine tıklayın.

3- Bu kısımda, “Touch ID iste” veya “Face ID iste” seçeneklerinden birini seçin.