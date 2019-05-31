WhatsApp’tan son haber! İki özellik birden geldi
WhatsApp’tan son haber! İki özellik birden geldi
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatApp kullanıcılarını iki yeni özelliği sundu.
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre ettiği yeni özellikleri ile gündemde.
Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp'ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz.
Platforma entegre edilen ikinci özellik sayesinde ‘iletildi bilgisi’ ise WhatsApp'ta bir mesajın kaç kere iletildiğini kontrol etmenizi sağlıyor.
Etiketler : WhatApp, yeni özellik
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