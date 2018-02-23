YA ÇÖKSEYDİ!

Tüm uyarı ve kesilen cezalara rağmen trafikteki başıboşluk sürüyor. Tuğla yüklü kamyonun yasak olmasına karşın zar zor ayakta duran Kızılbaş Köprüsü’nden geçmesi bölge sakinlerinde endişe yarattı.

Ülke trafiğindeki başıbozukluk ve kural tanımazlık sürüyor. Geçtiğimiz gün, kasası tuğla dolu kamyonun Kızılbaş Köprüsü üzerinden geçmesi görenleri hayretlere düşürdü.

“Bilmiyordum, levhaları görmedim”

Köprüden kamyon geçmemesi levhalarına aldırış etmeden köprüyü kullanan kamyon şoförünün, çevredeki vatandaşların “Buradan geçemeyeceğini bilmiyormusun?” şeklindeki sorusuna ise “Bilmiyordum, levhaları ise görmedim” yanıtı kimseye inandırıcı gelmedi. Yılların yıpranmışlığıyla zar zor ayakta duran köprüyü, bu ve benzeri ağır araçların kullanması ise her an bir kazaya davetiye çıkaracak nitelikte.

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