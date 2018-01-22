YA KALDIRIN YA DA TAMİR EDİN!

Girne Kazasına bağlı şirin köylerimizden biri olan Çamlıbel’in girişinde yer alan yolcu durağı bakımsızlıktan dökülüyor. Görenlere ilk başta terkedilmiş bir bölge imajı veren yolcu durağının yıllardır tamir edilmediğini bir bakışta anlamak hiç de zor değil.

Tavanı parçalandı

Hala seyahat edenlere hizmet vermeye çalışan yolcu durağının tavanı yılların yorgunluğuna dayanamayarak parçalanmış durumda. Tavanın parçalarının bir kısmı yerlere düşerken, geriye kalan kısmı ise yere düşmek için bahane arıyor. Yine yolcu durağının yan tarafında yer alan afişler ise artık güneşten solup çevreye kötü bir görüntü sergiliyor.

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