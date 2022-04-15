CTP Milletvekili Devrim Barçın sosyal medyadan yaptığı açıklamada ya rakamların ya da hükümentin yalan söylediğini belirtti.

Devrim Barçın'ın yaptığı açıklama şöyle :

YA RAKAMLAR YA DA HÜKÜMET YALAN SÖYLÜYOR !

Maliye Bakanlığı resmi verilerine göre Mart 2022 sonu itibariyle yerel gelirlerimiz ile yerel giderlerimizi karşıladığımızda bütçemiz ARTI 247 MİLYON TL veriyor.

Bu rakam Mart 2021'de ise EKSİ 135 MİLYONDU.

Özetle dostlar, battık gittik, para yoktur vb. söylemler, Maliye rakamlarına göre külliyen yalandır ve hak budamaya yönelik yapılan bir algı operasyonudur.