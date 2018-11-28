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  3. "YA TECAVÜZ, YA YILAN!"

"YA TECAVÜZ, YA YILAN!"

"YA TECAVÜZ, YA YILAN!" 116

"Ya tecavüz, ya yılan" dedi, kendi sokuldu!

Çin’de bir adam, otel odasına zorla götürdüğü kadına tehditte bulundu.