YABANCI EHLİYETE 20 DERS ŞARTI

ADA TV'de Erçin Şahmaran’ın program konuğu olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Atakan’ın açıklamaları;

'Seçim öncesi uzunca bir süre Bakanlığın icraatlarını takip ettim. Nelerle karşılaşacağımı az çok tahmin ediyordum. Beklediğim kaosu buldum diyebilirim. Trafik kazaları ve genel olarak trafik ciddi sorun. Birçok etken var. Bunları gidermek için birçok alternatifi üretmeye çalışıyoruz. Tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor.

Üçüncü ülkelerden gelen ve KKTC ehliyeti ile değiştirilen ehliyetlerin sahte olduğuna dair ciddi bilgiler alıyoruz. Özellikle Türkiye'de türeyen bazı şebekelerin belli bir para karşılığında, bazı Arap ülkelerinin ehliyetlerini sahtelediği bilgisini aldık. Bunların önüne geçmek, buraya gelen yabancıların araç kullanımını yeniden düzenlemek için bazı yasal değişiklilere gidiyoruz.

Mesela, 20 ders almadan ülkede araç kullanmama gibi. Bu dersler sonunda da sınava tabi tutulacaklar, bu ülkenin trafiğine uyum için hem gündüz, hem de gece ortamında dersler düzenlenecek. Kısa sürede bunu açıklayacağız.

2019 yılında bir tüzüğü hayata geçireceğiz. Sürüş ders sayıları artacak, sınav şekli değiştirilecek, gece sürüşü dahil edilecek. Bütçe onaylandıktan sonra 27 dönümlük bir alana tüm ehliyet alma, eğitim ve kayıt işlemlerini taşıyacağımız bir kompleks yapılacak. Ehliyet verme sistemi radikal değişimlere uğrayacak.

Hem Girne-Lefkoşa, hem de Dağyolu'nda çalışmalar devam ediyor. Girne- Lefkoşa yolu 2017 yılında hazırlanmış ve bugün için zamanı gelmiş bir proje. Yıpranmış bir yol. Yol kapandı, sıkıntı var mı, evet, var. Fakat planlananın önünde gidiyoruz. İlk etap devam ediyor. İkinci etap, boğaz ile Gönyeli çemberine kadar uzanacak. İlk etap Mayıs ayının ilk veya ikinci haftası bitmiş olacak.

Dağyolu yol olmaktan çıktı. Acil bir müdahale şarttı. Bu müdaheleyi erken zamanda tamamlayıp, normal seyre açmayı planlıyoruz. Tonajlarla ilgili çok ciddi bir denetim sistemini de hayata geçireceğiz.

Doğancı ile Lefke yolunda ihtilaflı durumlar en aza indirildi. Yakın zamanda iyi bir noktaya getirilecek. Ercan ve Geçitkale havalanı mutlaka topluma kazandırılmalı. Ercan şuan devam ediyor. Birinci öncelik hukuk çerçevesinde Ercan'ı halka kazandırmak. Çünkü burası günün sonunda bu ülkeye kalacak. Geçitkale atıl durumda. Çeşitli konularla ilgili kullanılabilir. Mutlaka bir model geliştireceğiz.

Ciddi sorun olan seyrüsefer ödeme konusunda da önemli bir adım attık. Kısa bir süre içinde, teknik konuların da halledilmesiyle, cep telefonundan, bilgisayardan seyrüsefer ödenebilecek.

Hem Bakanlıklarda, hem de genel olarak hükümetin gündeminde, birçok konu var. Şu an güzel bir uyum ve işbirliği mevcut. Sıkıntı yaşayacağız ama sonrası güzel olacak. Bazı adımlar için kararlıyız. Hükümet sisteme çomak sokmaya başladı.'

Erçin Şahmaran/Star Kıbrıs