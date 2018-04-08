YABANCI VAR RUM YOK

Onur ULAĞ

Solomos Apostolidis’in Kuzey Kıbrıs’ta öldürülmesi ve cesedinin 9 gün sonra bulunması; Kıbrıslı Rumların Türk kesimine geçişlerini olumsuz yönde etkiledi. En büyük zararı da Arasta çarşısındaki esnaf gördü.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı “Lokmacı barikatından kuzeye geçen yabancı uyruklu turistler daha çok fotoğraf çekip, gidiyor. Rumların sayısı ise cinayet sonrasında yok denecek kadar azaldı” dedi.

Geçmiş Paskalya dönemlerinde çok sayıda Rum’un kuzeye geçtiğini ve az da olsa alış-veriş yaptığını anlatan Arasta esnafı, bu son olayın ip gibi kesilmelerine yol açtığını söyledi.

Gümrüklerde sıkı denetim var

İşlenen cinayetin yanı sıra Rum gümrüğündeki memurların tutumundan da dert yanan Arasta esnafı, “Rum ve yabancı turistlere sattığımız ürünler, markaları sahte olduğu iddiasıyla Rum gümrüğünde alınıyor. Bu yüzden satışlarımız yok denecek kadar azaldı. Hâlbuki bizim sattığımız ürünler de Rum tarafındaki kadar orijinal. Bu konuda iki tarafın yetkilileri bir adım atmalı. Paskalya dönemleri işlerimizde ciddi artış olurdu, maalesef bu sene o da olmadı” dedi.

Ne dediler?.. Ne dediler?..

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Zihni Kalmaz

Vallahi her zamanki turistler gelip gidiyor ama pek alış-veriş yapmıyor. Bizim bütün satışımız Rum komşular geldiği zaman oluyor. Bir süre öncesine kadar işler kısmen iyiydi. Paskalya Bayramları olduğu için daha çok Rum müşteri beklerken, bu cinayet olayı, ip gibi kesilmelerine yol açtı. Bugün Cumartesi olduğu halde şu ana kadar hiçbir Rum müşteri gelmedi. Dükkândan içeri giren olmadı ki böyle günlerde çarşı dolup, taşıyordu.

Paskalya Bayramlarında işler bir miktar artıyordu. Ancak cinayet olayı tüm çarşıyı etkiledi. İnşallah yanlış anlaşılma olmaz da bu iş uzayıp gitmez. Yoksa böyle giderse işimiz çok zor.

Turistlerden bir iki tane İsrailli geliyor o kadar. Turistlerden bir şey olduğu yok. Aylar değil yıllardır bu böyle.

Ömer Cabacaba

Bir miktar turist geliyor ama hiç alışveriş yok. İlk başlarda Rumlar alış veriş yapıyordu ama sonraları onların gümrük memurları bizden mal almalarını engellemeye başladı. Şimdi bu son günlerde geçişleri de azaldı. Ama Türkler güneye gidip ve alış veriş yapıyor. Rumlar bir şey almıyor. Tek taraflı ticarete döndü alışveriş, Arasta’ da bu da herhalde uzun süre sürmez. Ya devlet yetkilileri bir çare bulacak tek taraflı alışveriş iyi bir şey değildir. Çünkü biz o tarafa veriyoruz o taraf bize vermiyor. Ha aldığında da affedersin altın saklar gibi saklıyorlar. Rum gümrükçüler, her şeye karışıyorlar.

Mehmet Başsın

İşlerimiz duruma göre değişiyor. Şimdi sezon başı diye biraz daha ilerleme kat ettik. Fakat eskisi gibi Rumlar alışveriş yapamıyor. Bunun sebebi sınırlarda denetim çokluğundan ve son yaşanan olaylardan dolayı Rum polislerin bazı ürünlerin geçmesine izin vermemesidir.

Salih Doktoroğlu

Vallahi şöyle bir şey İngilizler alır turistler alır daha doğrudan, dolayısıyla müşterilerimiz İngilizler ve turistler genellikle Rum tarafında problemler var. Marka satıyoruz, bunlar sahteymiş diye Rum tarafı müsaade etmiyor. Dolayısıyla ellerinden alıyorlar. Rumlarla ilişkilerimiz çok çok azaldı diyebilirim. Turistlerden bir şeyler var o kadar.

Diyalog