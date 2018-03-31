”YAFA PORTAKALI” LEFKE’NİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’nin simgesi olan olan ”Yafa Portakalı” Lefke Merkez Çemberi’ne yerleştirildi.

Lefke Merkez Çemberi’nde bulunan Lefke’nin simgesi olan betendan yapılmış olan Yafa Portakalı simgesi 2014 yılında eski Belediye yönetimi tarafından halktan gelen Yafa Portakalına benzemez tartışmaları sonucunda yerinden sökülerek Lefke çöplüğüne atılmıştı.

2014 yılında göreve gelen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke merkez ve Beledyeye bağlı diğer yerleşim merkezlerindeki çember ve uygun yerlere Lefke’yi simgeleyen eserleri Sanatçı Sevcan Çerkez’e yaptırarak çeşitli yerlere yerleştirdi. Lefke’nin Cittaslow olmasından sonra Sanatçı Çerkez’e yaptırılan Cittaslow’u simgeleyen eser geçtiğimiz yıl Gemikonağı çemberine yerleştirildi. Geçtiğimiz yıl yine Türkiye’den Lefke festivallerine katılan sanatçılar tarafından yapılan birçok eserde ilçe içerisindeki yerleşim yerlerine yerleştirildi. Lefke’de spor kulübü önünde bulunan Portakal simgesi 2014 yılından önce eski yönetim tarafından söküldüğünden bunun yerine Belediye tarafından sanatçı Çerkez’e yaptırılan Lefke’nn simgesi Yafa Portakalı eser dün belediye tarafından Spor kulübü çemberine yerleştirildi. Tam olarak Lefke Yafa Portakalı olan eseri gören vatandaşların takdirini aldı.

Havadis