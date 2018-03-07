“YAGA’NIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ahmet KARAGÖZLÜ

Başbakanlık Müsteşarlığına atanan, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) eski Başkanı Berkan M. Tokar, YAGA’nın kapatılacağı yönünde bazı söylemler bulunduğunu ancak, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

YAGA’nın kapatılmasıyla ilgili bir durumun ya da söylemin kesinlikle doğru olmadığının altını çizen Tokar, YAGA’nın Başbakanlık’a bağlı olarak işlevlerinin devam edeceğini vurguladı.

Tokar, YAGA’nın yabancıların yatırımlarıyla ilgili Başbakanlığa bilgi sağladığını, ayrıca bahse konu kuruma müracaat eden çeşitli yatırımcıların bireysel sorunlarıyla ilgilenen yegane işleve sahip bir kurum olduğunu belirterek, YAGA’da sadece belli başlı kurumsal gelişmeyi sağlayacak yapılandırılmaların olabileceğini ifade etti.

YAGA’nın zaten etkin bir kurum olduğunu söyleyen Tokar, yapılandırmaların YAGA’nın etkinliğini daha da fazla artırmak adına yapılabileceğini dile getirdi.

Tokar, Başbakanlığa müsteşar olmasının ardından YAGA’nın şu an başında biri olmadığını ancak başkan vekili olarak birinin bulunduğunu söyleyerek, en kısa zamanda kurumun başına yakışır birinin atanacağını vurguladı.

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