YAĞIŞLAR BATI BÖLGESİNE BEREKET GETİRDİ

Yağışlar Batı bölgesine bereket getirdi.Yağışların etkisiyle Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki birçok dere akışa geçti.25 kilometrelik Yeşilırmak deresi de hızla akmaya başladı.Yağışların etkisiyle akışa geçen Lefke ve bölgesindeki derelerin fazla suyu ise Güzelyurt Derivasyon kanalına aktarılıyor.

Güzelyurt Derivasyon kanalındaki su Güzelyurt Göleti’ne ulaştı.Gölete su akışının başlaması vatandaşların ve üreticilerin yüzünü güldürdü.

Suyun, 1 milyon 800 bin metreküp kapasiteli Güzelyurt Göletine akmasıyla, bölgenin en büyük su aküferinin beslenmesi sağlanacak.