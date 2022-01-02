Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin 1 Ocak-7 Ocak tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava bugün, parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, ikinci yarısında ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Meteoroloji Dairesi, dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arası metrekareye en fazla 16 kg yağış düştüğünü de belirtti.

Dairenin verilerine göre, 24 saatte metrekareye “Duç”ta 16 kg, Kozanköy ve Türkeli 10, Selvilitepe 9, Ercan 7, Lefkoşa ve Beyarmudu 6, Akdoğan, Alsancak, Boğaz, Girne ve Kırıkkale 5, Taşpınar, Alevkaya ve Zümrütköy 4, Yakın Doğu Üniversitesi, Güzelyurt ve Vadili 3, Akdeniz, Çayönü, Gemikonağı, Yeşilırmak ve Lefke 2, Çamlıbel ve Kalkanlı 1, diğer bölgeler ise 1 Kg’nin altında yağmur aldı..