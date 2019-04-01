YAĞIŞLAR TEZGAHI DA VURDU!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Her hafta Lefkoşa otobüs terminali içerisine kurulan pazarda hava koşulları nedeniyle pek çok tezgah kurulamadı. Birçok pazar esnafı yağan yağışlardan olumsuz yönde etkilendiği için tezgahlarını kuramadı

Her hafta Lefkoşa otobüs terminali içerisine kurulan pazarda hava koşulları nedeniyle pek çok tezgah kurulamadı. Alışveriş yapan vatandaşlar, “Bu hafta pazar yerinde birçok çeşit meyve ve sebze yok.” şeklinde konuştular. Pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarının geçen haftaya oranla bir nebze yükselişe geçtiğini belirten vatandaşlar, “belli başlı ürünlerde düşüş yaşansa da birçok üründe yükseliş söz konusuydu.” dediler.

Tezgahtaki bazı sebzelerin fiyatları şu şekilde gözlemlendi:

Tezgahtan tezgaha fark gösteren domatesin kilosu

8 TL’den başlayarak 10 TL’ye kadar alıcı bekledi.

Diğer sebze fiyatları ise şu şekilde oluştu:

Havuç kilosu: ………5 TL

6 tane Enginar: …………….10 TL

Domates kilosu: ……….8 TL

Patlıcanın kilosu: ……………..10 TL

Kabak: ……….6,5 TL

Bezelye: …………..8 TL

Taze fasulye: …………20 TL

Salatalığın kilosu: …….7 TL

Şeker pancarı: ……………5 TL

Soğanın kilosu: ………..4 TL

Taze baş soğanın kilosu: ……..8 TL

Patatesin kilosu: ………..5 TL

Tatlı biber kilosu: ……….12 TL

Acı biber: …………….15 TL

Limonun kilosu: …………3 TL

Meyvelerin tezgahlarının fiyatları ise şöyle:

Muz: ……….7 TL

Elma: ………….7 TL

Portakal: ……….5 TL

Çileğin kilosu: ………..20 TL