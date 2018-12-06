"YAĞIŞLARDAN EN ÇOK YENİ OKULLAR ETKİLENDİ"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), son günlerde yaşanan yoğun yağışlardan etkilenen okulların daha çok yeni tadilat olan ve yeni tamamlanan okullar olduğunu savunarak, bunun düşündürücü olduğunu kaydetti ve Milli Eğitim Bakanlığı ile hükümeti bu olayın üzerine ciddiyetle gitmeye çağırdı.

KTÖS, ülkede yaşanan yağışların bereket yerine felaket olmasının da ciddi insan hatalarından kaynaklandığını ifade ederek, ülkedeki şehir planlamanın, emirname ve imar planlarının önemine vurgu yaptı.

KTÖS Başkanı Emel Tel ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Lefkoşa Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.

KTÖS yetkililerinin de hazır bulunduğu basın açıklaması sırasında, yoğun yağışlardan etkilenen okullar açıklandı ve eğitimin aksamaması ve öğrencilerin herhangi bir tehlike yaşamaması için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile hükümet göreve çağrıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, bugün okulların kötü hava koşulları nedeniyle tatil edildiğini anımsatarak, son yaşanan yağmurların felaket getirdiğini, insan hatalarının bunu yaşattığını, okulları tatil ettirecek kadar hatalar yaşanmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Okullarda meydana gelen hasarların daha çok yeni tadilat veya yeni biten okullarda görüldüğünü ifade eden Elcil, bunun düşündürücü olmasının yanı sıra rantın göstergesi olduğunu savundu.

Elcil, bugün önünde basın açıklaması yaptıkları Arabahmet İlkokulunun da eski bir bina olduğunu, hiç tadilat görmediğini ifade ederek, Okulu su bastığını, ahşaplar ve elektrik tesisatının zarar gördüğünü ama yetkililer veya teknik elemanların gelip bakmadığını kaydetti.

Elcil, “burada ihmal vardır” dedi ve bakanlığı eleştirdi, Hükümetin dikkatini çekmek istediklerini söyledi.

KTÖS Başkanı Emel Tel de basın açıklamasını okudu.

Tel, yoğun yağışlardan dolayı Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Gönendere İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Karakum Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Şht. Hasan Cafer İlkokulu ve Dikmen İlkokulunun zarar gördüğünü belirtti.

Tel, KTÖS olarak okullarla sürekli irtibatta olduklarını ve gelişmelerle ilgili sürekli bilgi verip olayların takipçisi olacaklarını söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil yeniden söz alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Elcil, “Yeni okul binaları ve yeni tadilat yapılan binalar zarar gördü. Bunun altını çiziyoruz. Bu düşündürücüdür denetim yok rant var demektir devlet bu olayların üstüne daha ciddiyetle gitmeli” dedi.