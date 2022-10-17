Yağışlı havaya dikkat!

Bölgemiz yağışlı havanın etkisi altında…

Ülke genelinde bugün hava parçalı çok bulutlu sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu…

Başkent Lefkoşa ve Girne olmak üzere bugün şiddetli sağanak yağışlar meydana geldi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerin 3 ile 4 derece altında seyredecek. Rüzgar ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bugün sabaha kadar gerçekleşen yağış miktarlarını da açıkladı.

Buna göre en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile aldı.

Kilogram olarak metrekareye düşen yağışların dağılımı ise şöyle;

Koruçam’da 34,

Akdeniz, Çayırova, Alevkaya ve Serdarlı’da 28

Akdoğan, Esentepe ve Kırıkkale’de 27,

Devlet Üretme Çiftliği’nde 26,

Beyarmudu ve Mehmetçik’te 23,

Çamlıbel ve Gemikonağı’nda 22,

Ercan ve Vadili’de 21,

Geçitkale, Kalkanlı ve Gazimağusa’da 20,

Diğer yörelerde ise 1-19 kilogram arası yağış kaydedildi.

BRT