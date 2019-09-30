Yağlardan böyle kurtulun!

Göbek ve kalça eriten hareketler nelerdir?

Birçok insan için göbek ve kalçadaki yağlardan kurtulmak neredeyse imkansız gibi gelebilir fakat çeşitli egzersizler ile belli bölgelerdeki yağlardan kurtulabilirsiniz. Günde sadece 5-10 dakika ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile bölgesel yağlanma sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Peki, göbek ve kalça eriten hareketler nelerdir?

Eskiden balık etli kadınlar güzel bulunurken günümüzde sıkı ve fit bir görünüm yerini almıştır. Basen ve karın bölgesi yağları pek çok kadının ortak sorunudur. İnatçı olan bu yağlar vücutta depolandıkça orantısız bir görüntü oluşmasına neden olur. Özelikle hareketsiz yaşam, karbonhidrat ağırlıklı beslenmek bölgesel yağlanmaya neden olabilir. Günümüzde egzersiz programları o kadar kapsamlı ki her yerden rahatlıkla ulaşabilir, bu egzersizleri evinizde, iş yerinizde dilediğiniz her ortamda yapabilirsiniz. Egzersizler vücudumuzu forma sokmanın yanı sıra vücut kaslarının çalışarak güçlenmesini, aynı zamanda mutluluk hormonu salgılayarak daha pozitif olmamızı sağlar. Tek başına egzersizler yeterli olmayacağı gibi tek başına yapılan diyetlerde yağlardan hızlı bir şekilde bizi kurtarmayacaktır. Bu nedenle diyetimize sadık kalarak yanı sıra egzersiz yapmak daha iyi sonuçlar almamıza yardımcı olabilir. Dümdüz bir göbek ve sıkı kalçalara sahip olmak için spor salonuna gitmenize gerek kalmayacak. Evde dilediğiniz zaman bu egzersizlerle forma girebilirsiniz. İşte göbek ve kalça eriten hareketler…

SIKI VE ŞEKİLLİ KALÇALAR İÇİN SQUAT EGZERSİZİ

Son günlerde adından sıkça söz ettiren squat hareketi kalçaların etkili bir şekilde çalışarak sıkı ve dik görünmesine yardımcı olur.

Sırtınız dik bir şekilde iki elinizi göğsünüzde birleştirin. Ayaklarınızı dışa doğru açarak eğilin ve kalkın. Bu hareketi yaparken kalçalarınızı sıkın ve bırakın her harekette mutlaka nefes alıp verin. Günde 15 kere 2 set yaparak kısa zamanda kalçalarınızda gözle görülür bir farklılık yaşayabilirsiniz.

DÜMDÜZ BİR KARIN İÇİN BİSİKLET EGZERSİZİ

Bu egzersiz göbek ve bel bölgesindeki yağlardan rahatlıkla kurtulmanıza yardımcı olur.

Dümdüz bir zemin üzerine uzanın. İki elinizi dirseklerden kırarak çapraz bir biçimde boynunuzda birleştirin. Bacaklarınızı kırın ve bir sağa bir sola olmak üzere dirseğinizi dizlerinize yaklaştırın. Günde 10-15 defa 3 set yapabilirsiniz.