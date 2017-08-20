YAĞLI KAZA KORKUTTU!

Lefkoşa- Girne anayolunda dün sabaha karşı bir araçtan dökülen yağ tabakası, zincirleme trafik kazasına neden oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolu Boğaz Piknik alanı civarında dün sabaha karşı meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza saat 02.00 raddelerinde meydana geldi. Mustafa Çardak, yönetimindeki KL 410 plakalı araçla Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyrederken, yol içerisine plakası meçhul bir araç tarafından dökülen yağ tabakasına girmesi sonucu kayarak önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Manici yönetimindeki GR 607 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

20 METRE SONRA DURABİLDİ

O esnada geriden aynı istikamete doğru seyreden sakin Ahmet Arca yönetimindeki LG 393 plakalı araç da yine yağ tabakasına girip kayması sonucu aracının sol arka kapı kısmı ile KL 410 plakalı aracın arka kısmına çarpıp yaklaşık 20 metre ileride durdu. Yine bu çarpma sonucunda öne doğru savrulan KL 410 plakalı araç, ön kısmı ile bariyerlere çarpıp durdu.

Star Kıbrıs