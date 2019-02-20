YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek.

Hava socaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.