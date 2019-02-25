YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu zamanala hafif yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 25 Şubat 2019
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