YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

