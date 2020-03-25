Yağmur geliyor

Meteoroloji dairesinden yapılan açıklamaya göre güneşli ılık hava yarından itibaren yerini yağmura bırakıyor. Önümüzdeki 4 gün yağmurlu geçecek; yağmur hafta sonu sağanak şeklinde olacak, zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19– 22 ºC dolaylarında.

Tozlu hava uyarısı

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden gelen tozlu havanın cuma öğlene kadar etkili olacağını duyurdu, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.