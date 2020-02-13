YAĞMUR, SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu geçecek. Sabah saatleri yer yer sis veya pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.