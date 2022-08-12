Yağmur suyu drenaj çalışmalarının pazar da devam edecek
LTB, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmalarının pazar da devam edeceğini duyurdu
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde yapılan yağmur suyu drenaj çalışmaları kapsamında 14 Ağustos Pazar günü karşılıklı çalışan yollar arasında karşıdan karşıya geçiş çalışması yapılacağını duyurdu.
LTB’den verilen bilgiye göre, şehrin içinden gelen araçlar Başbakanlık ışıklarından Mehmet Akif Caddesi’ne, Ortaköy istikametinden gelenler ise Taşkınköy-Göçmenköy istikametine yönlendirilecek.
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